Die Anteile des norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg klettern am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch. Grund hierfür ist ein Auftrag der Luftwaffe.Während sich deutsche Rüstungswerte, allen voran Rheinmetall, aktuell in einer kleinen Konsolidierung befinden, schießen die Anteile des norwegischen Verteidigungskonzerns Kongsberg am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch. Am Handelsplatz in Oslo legen die Anteile 5 Prozent zu. Dabei profitiert die Aktie von einer Bestellung der deutschen Luftwaffe, die Marschflugkörper des Typs Joint Strike Missile (JSM) geordert hat. Dieser kann sowohl gegen Boden- als auch Schiffsziele eingesetzt werden und ist für den luftgestützten Einsatz vorgesehen. …