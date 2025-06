Auf der ordentlichen Hauptversammlung in München segneten die Anteilseigner der Scout24 SE eine Anhebung der Dividende um 10 % ab: Für das Geschäftsjahr 2024 fließen nun 1,32 Euro je Aktie an die Investoren. Bereits zum vierten Mal in Folge verzeichnete Scout24 ein zweistelliges Umsatzwachstum und steigerte das EBITDA aus dem Kerngeschäft überproportional. Angesichts dieser starken operativen Leistung tagte auch der Finanzvorstand Dr. Dirk Schmelzer vor einem breiten Aktionärspublikum, um die robuste Profitabilität hervorzustreichen und den kontinuierlich steigenden Bedarf an Makler-Mitgliedschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...