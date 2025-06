Das finnische Technologieunternehmen Wärtsilä wird das elektrische Antriebssystem für drei vollelektrische Hochgeschwindigkeitsfähren liefern, die ab 2027 in der Bucht von San Francisco verkehren sollen. Diese emissionsfreien Passagierfähren sollen die ersten ihrer Art sein, die in den Vereinigten Staaten gebaut und betrieben werden. Beauftragt wurde Wärtsilä von der US-Werft All American Marine (AAM), die im Auftrag von San Francisco Bay Ferry agiert ...

