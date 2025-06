In 130 Stunden lag der Day-ahead-Börsenstrompreis in Deutschland im vergangenen Monat im negativen Bereich, in weiteren 28 Stunden bei 0 Euro pro Megawattstunde oder unwesentlich darüber. Bis Ende Mai waren in diesem Jahr bereits fast 250 Stunden mit negativen Strompreisen zu verzeichnen. Ein neuer Rekord zeichnet sich da ab, denn in den Monaten bis zum Herbst ist weiter mit hoher Photovoltaik-Einspeisung tagsüber zu rechnen. 744 Stunden hatte der Mai. An 130 Stunden davon war der Day-ahead-Börsenstrompreis in Deutschland negativ. Dies zeigen die Daten, die sich bei Energy-Charts vom Fraunhofer ...

