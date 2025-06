Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen in der Woche zum 31. Mai um 8.000.Der US-Dollar-Index fällt nach den Daten auf 98,50.In der Woche zum 31. Mai gab es laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums (DOL) 247.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese Zahl folgte auf den Wert der Vorwoche von 239.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...