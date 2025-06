Der EUR konsolidiert sich in einer engen Spanne knapp oberhalb von 1,14 und geht unverändert gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch in die NA-Sitzung am Donnerstag, so Scotiabank's Chief FX Strategist Shaun Osborne. Der Mehrmonatstrend ist bullisch "Der Veröffentlichungskalender beschränkt sich bisher auf etwas schwächere EPI-Daten für den Euroraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...