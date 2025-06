USD/CAD bricht nach unten aus. Die Abwärtsverschiebung der US-Zinserwartungen überwog die leicht dovish gehaltene Aussage der Bank of Canada (BOC), berichten die FX-Analysten von BBH. USD/CAD rutscht trotz dovisher Tendenz in der Erklärung der BOC "Wie weitgehend erwartet, beließ die BOC den Leitzins zum zweiten Mal in Folge bei 2,75 %. Die BOC wies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...