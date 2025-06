Vancouver, BC - 5. Juni 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) ("VERSES" oder das "Unternehmen") - ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf agentenbasierte Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat - gibt bekannt, dass sich eine große, international tätige Investmentfirma aufgrund der Ergebnisse, die sie während ihrer Teilnahme am Genius-Betaprogramm des Unternehmens erzielen konnte, zu einem Unternehmensvertrag mit VERSES entschlossen hat.

Die Firma hat die Beta-Version von Genius Anfang 2025 validiert und auf Grundlage der ersten Ergebnisse eine verlängerbare Unternehmenslizenz erworben, die ihr unbegrenzten Zugriff auf Inferenzen gewährt. Der Vertrag enthält Klauseln, die nach einem Anfangszeitraum mit fixen Zahlungen eine zukünftige ergebnisorientierte Preisgestaltung vorsehen.

Genius nutzt aktive Inferenzmodelle und -methoden, die sich besonders gut für die Verarbeitung komplexer, vielschichtiger Schlussfolgerungen eignen. Derzeit wird untersucht, ob die Software eine Alternative zur den derzeitigen KI-Lösungen sein könnte.

"Wir sind von den ersten Ergebnissen, die mit Genius erzielt wurden, begeistert und halten die Migration der Firma vom Genius-Betaprogramm zur kommerziellen Unternehmensversion von Genius für ein starkes Vertrauensvotum in das Potenzial von Genius", so Michael Wadden, Chief Commercial Officer von VERSES. "Es freut uns wirklich sehr, dass wir die Chance bekommen, im Zuge der Markteinführung von Genius mit einem der größten globalen Finanzinstitute eine so beachtliche Wertschöpfung zu erzielen."

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die Entwicklung intelligenter Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Genius, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, wurde auf Grundlage allgemeiner Prinzipien in Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert und ist eine agentenbasierte Plattform für Unternehmensintelligenz, die in einem unsicheren Umfeld zuverlässige bereichsspezifische Prognosen und Entscheidungen ermöglicht. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai

Investor Relations-Anfragen

James Christodoulou, Chief Financial Officer

mailto:IR@verses.ai, +1(212)970-8889

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige geschäftliche Aktivitäten und Vorhaben. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "würde", "sollte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "glaubt", "schätzt" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das mögliche Potenzial von Genius, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Pläne wie vorgesehen oder überhaupt umgesetzt werden. Die Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen des Managements. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die zugrunde liegenden Annahmen und Erwartungen als angemessen einzustufen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden bereitgestellt, um Einblick in die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind, etwa für Anlageentscheidungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen beziehen, unterliegen sie naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den derzeit erwarteten abweichen - unter anderem aufgrund verschiedener Risikofaktoren. Dementsprechend sollten Leser sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Aufzählung von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79883Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79883&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92539Q4060Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19439184-verses-r-bekannt-internationale-investmentfirma-fruehzeitigen-projekterfolgs-unternehmensversion-genius-tm-aufruestet