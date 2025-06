Der japanische Yen (JPY) ist mit einem Minus von 0,3 % gegenüber dem US-Dollar (USD) schwächer als alle anderen G10-Währungen, da er einen Teil seines am Mittwoch erfolgten Anstiegs in Richtung des oberen Endes seiner lokalen Handelsspanne wieder aufgibt, so der Chef-Devisenstratege der Scotiabank, Shaun Osborne. Märkte achten auf schwächere Daten ...

