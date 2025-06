Zürich - Der Euro hat nach dem EZB-Zinsentscheid und vor allem der anschliessenden Medienkonferenz der EZB-Chefin Christine Lagarde klar an Wert zugelegt. Darin stellte sie eine Zinspause in Aussicht, sollte sich die Konjunktur nicht noch eintrüben. Ein Euro kostet am späten Nachmittag 0,9386 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,9348 stand. Vor allem auch zum Dollar gewann der Euro klar an Wert hinzu und wird derzeit bei 1,1475 US-Dollar nach ...

