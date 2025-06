New York - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre zunächst moderaten Verluste abgeschüttelt. Nach schwachen neuen Jobdaten sowie vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag fehlte es aber an einer klaren Kaufbereitschaft. Zuletzt trat der Leitindex Dow Jones mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 42.430,53 Punkte auf der Stelle. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,10 Prozent auf 5.976,84 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten ...

