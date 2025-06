© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Analysten zeigen sich optimistisch vor den Q2-Zahlen von Broadcom und das wachsende KI Geschäft ist im Fokus! Der US-Chiphersteller Broadcom steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, und die Erwartungen an das Unternehmen sind hoch. Analysten rechnen mit einem weiteren Quartal über den Konsensschätzungen - getragen von einer starken Nachfrage nach KI-Chips sowie einer allmählichen Erholung in nicht-KI-bezogenen Segmenten. Wall Street erwartet starke Zahlen - KI als Wachstumstreiber Laut den Konsensschätzungen wird ein Umsatz von 14,97 Milliarden US-Dollar erwartet - ein Plus von rund 20 Prozent im Jahresvergleich. Beim Gewinn je Aktie (EPS) rechnen …