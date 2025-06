Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen. Nach einem zunächst freundlichen Handel rutschte der Schweizer Leitindex SMI nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag zeitweise ins Minus. Zwar hatte die EZB den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent gesenkt, jedoch stellte EZB-Chefin Christine Lagarde auch ein «Ende des Zinssenkungszyklus» in Aussicht, was die Stimmung ...

