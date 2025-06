Mitglied des Board of Governors der Federal Reserve (Fed) Adrianna Kugler stellte am Donnerstag fest, dass das Wachstum zwar stabil (wenn auch gedämpft) bleibt und die Fed-Politik auf einem moderaten Niveau zu halten scheint, die wesentlichen Risiken jedoch zunehmen, insbesondere in Bezug auf die Inflation und eine wachsende Blase von Entlassungsabsichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...