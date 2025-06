Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Einladung nach Deutschland angenommen. Die jeweiligen Teams würden nach einem Termin suchen, sagte Merz am Donnerstagabend in Washington nach einem Treffen mit dem Präsidenten.



"Wir verstehen uns auf der persönlichen Ebene gut", sagte der Kanzler. Er habe "ein gutes, sehr gutes Mittagessen" mit dem US-Präsidenten gehabt. Der Kanzler wertete das Treffen rundum als Erfolg.



Es sei außerdem "eine enge handelspolitische Kooperation" zwischen dem Weißen Haus und dem Bundeskanzleramt vereinbart worden, es seien von beiden Seiten bereits Personen genannt worden, die die Gespräche führen sollten. In Bezug auf neue Sanktionen sagte Merz, der US-Präsident sei hier noch nicht entschieden. Er habe ihm aber entsprechende Argumente vortragen können.





© 2025 dts Nachrichtenagentur