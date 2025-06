NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen mit Verlusten geschlossen. Schwache neue Jobdaten vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag lasteten etwas auf der Stimmung. Im späten Handel zog dann der Kurseinbruch von Tesla vor allem die Tech-Börse Nasdaq nach unten.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 ging mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 21.547,43 Punkte als dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 5.939,30 Punkte bergab. Noch am besten hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial, der 0,25 Prozent auf 42.319,74 Punkte verlor./gl/men

