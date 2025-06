Die NÖ Karottensaison 2024/25 ist so gut wie abgeschlossen. Die noch vorhandenen Lagerbestände sind meist vertraglich fix für den heimischen LEH reserviert und dürften in den kommenden zwei Wochen zu unveränderten Konditionen vermarktet werden. Bildquelle: Pixabay Die ersten Frühkarotten werden in NÖ Mitte Juni erwartet. Für 2025 wird keiner...

