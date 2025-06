Der Flugzeugbauer Airbus hat im Mai einen Rückschlag bei den Auslieferungen hinnehmen müssen. Wie der Konzern am Donnerstagabend in Toulouse bekannt gab, wurden lediglich 51 Passagiermaschinen an Kunden übergeben - nach 56 im April und 71 im März. Damit kommt Airbus nach fünf Monaten des laufenden Jahres auf insgesamt 243 ausgelieferte Flugzeuge - nicht einmal ein Drittel des Jahresziels von 820 Maschinen.Bereits im vergangenen Jahr war das ursprüngliche Ziel von rund 800 Auslieferungen verfehlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...