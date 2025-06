Berlin - Die Union kann im aktuellen ZDF-Politbarometer in der Wählergunst zulegen.



In der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen kommen CDU und CSU nun auf 27 Prozent (+1). Die AfD bleibt bei 23 Prozent. Der Koalitionspartner von der SPD muss leichte Einbußen von einem Punkt auf 15 Prozent hinnehmen.



Dagegen kann sich die Linke steigern und kommt nun auf elf Prozent (+1). Grüne (12 Prozent), BSW (drei Prozent) und Sonstige (sechs Prozent) bleiben derweil unverändert. Die FDP sackt auf drei Prozent weiter ab (-1).



Unterdessen glauben knapp drei Viertel, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA schlecht bzw. sehr schlecht sind. Ungefähr genauso viele denken, dass man US-Präsident Donald Trump mit Härte begegnen sollte. Darüber hinaus wächst laut Politbarometer der Wunsch in der Bevölkerung, mehr Druck auf die israelische Regierung im Gazakrieg auszuüben: Nachdem das im April bereits 52 Prozent forderten, sind es nun 63 Prozent.





