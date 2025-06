EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Die NAGA Group AG übertrifft mit dem testierten Konzernabschluss 2024 die vorläufigen Ergebnisse - Abgeschlossenes Übergangsjahr als solide Basis



Die NAGA Group AG übertrifft mit dem testierten Konzernabschluss 2024 die vorläufigen Ergebnisse - Abgeschlossenes Übergangsjahr als solide Basis



Hamburg, 6. Juni 2025 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat heute den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die berichteten Ergebnisse übertrafen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die vorläufigen Zahlen. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 63,2 Mio. und übertraf damit den vorläufigen Wert von EUR 62,3 Mio. Das Konzern-EBITDA erreichte EUR 9,0 Mio. und lag damit über den ursprünglich gemeldeten EUR 8,1 Mio. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 14 %, verglichen mit dem vorläufigen Wert von 13 %. Diese Verbesserung ist auf die Synergien zurückzuführen, die während des Jahres des Zusammenschlusses stärker als erwartet gehoben wurden. Wie erwartet stand das Jahr 2024 eher im Zeichen des strategischen Wandels als des dynamischen Wachstums. Das Hauptaugenmerk der Unternehmensgruppe lag auf der erfolgreichen Durchführung des Reverse Merger mit der ehemaligen CAPEX-Gruppe, der im August 2024 abgeschlossen wurde. Zu den wichtigsten Initiativen des Jahres gehörten die vollständige Migration der Kunden auf eine einheitliche Technologieplattform, die Optimierung des Personalbestands und die Umsetzung einer integrierten Go-to-Market-Strategie. Diese Bemühungen wurden von einer gezielten Reduzierung der Marketingausgaben begleitet, um die langfristige operative Aufstellung zu unterstützen. Die operative Dynamik hielt auch im Jahr 2025 an. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Gruppe im Vergleich zum Vorjahr ein Ertragswachstum, das durch steigende Provisionserträge, eine verstärkte Kundenakquise und eine erhöhte Handelsaktivität inmitten der Marktvolatilität begünstigt wurde. Erste Synergien auf der Kostenseite zeigten sich ebenfalls. Die erneute Investition in Marketing im ersten Quartal 2025 ist ein bewusster Schritt, um die Plattform weiter zu skalieren und die Marke NAGA weltweit zu stärken.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group: "Die geprüften Finanzzahlen für 2024 bestätigen, dass wir unsere vorläufigen Zahlen nicht nur erfüllt, sondern eindeutig übertroffen haben. Diese Leistung bestätigt die Wirksamkeit unserer strategischen Transformation - von der erfolgreichen CAPEX-Fusion über den einheitlichen Marktansatz bis hin zur operativen Integration. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse des ersten Quartals 2025, dass wir mit einer starken Dynamik und einer klaren Wachstumsperspektive in das neue Geschäftsjahr gehen."



Weitere Informationen Der vollständige Geschäftsbericht 2024 von The NAGA Group AG ist hier verfügbar.



Nicht-IFRS-Kennzahlen Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA"). Die NAGA Group AG legt diese Nicht-IFRS-Kennzahlen vor, weil (i) sie von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats und als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht der NAGA Group AG von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung weithin verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse der NAGA Group AG angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität der NAGA Group AG nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Jahresüberschuss oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden.



Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie "erwarten", "anstreben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterworfen sein können. Die von der NAGA Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



