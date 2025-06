The following instruments on XETRA do have their first trading 06.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.06.2025Aktien1 IT0005329815 Somec SpA2 AU000000AIS8 Aeris Resources Ltd.3 AU0000033060 Alpha HPA Ltd.4 AU0000126633 Brightstar Resources Ltd.5 US1725731079 Circle Internet Group Inc.6 AU0000394082 Robex Resources Inc. CDIS7 AU0000174237 C29 Metals Ltd.8 US45674E2081 In8Bio Inc.Anleihen/ETF1 US110709AQ50 British Columbia, Provinz2 XS3089767183 FCC Aqualia S.A.3 FR001400YQA5 Lagardere S.A.4 XS3091660194 ZF Europe Finance B.V.5 XS3029358317 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.6 XS3079459163 Amvest RCF Custodian B.V.7 XS3090913883 London Power Networks PLC8 DE000A4ECAU6 Mercedes-Benz International Finance B.V.9 FR0014010CI2 Publicis Groupe S.A.10 ES00001010R3 Ayuntamiento de Madrid11 US36266GAC15 GE Healthcare Technologies Inc.12 HK0001151015 Hong Kong Special Administrative Region13 XS3089768157 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.14 XS3091038078 NatWest Markets PLC15 DE000A383DB2 Oldenburgische Landesbank AG16 US683234C978 Ontario, Provinz17 FR0014010CJ0 Publicis Groupe S.A.18 XS3080987707 Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d.19 XS3090092233 Stellantis N.V.20 XS3090081897 Stellantis N.V.21 US91282CMX64 United States of America22 XS3090952519 Werfen S.A.23 XS3089768314 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.24 LU2993392898 BNPP EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF25 IE00BLDGHT92 UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF