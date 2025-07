Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG



24.07.2025 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A. Unternehmen: Somec S.p.A. ISIN: IT0005329815 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 22,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Starke Auftragseingänge im Marinebusiness bestätigen Somec's führende Marktposition und sorgen für eine Sichtbarkeit bis 2033 Am 17.07.2025 hat die Somec S.p.A. (Somec) neue starke Auftragseingänge im Marinebusiness im Gesamtwert von über 57 Mio. € bekannt gegeben, die das Kernsegment "Horizons" (Schiffsverglasungssparte) erhalten hat. Die Verträge erweitern die bereits mit einer führenden finnischen Werft unterzeichneten Vereinbarungen, die am 20. Dezember 2024 und 31. Januar 2025 veröffentlicht wurden. Konkret wurde eine der zuvor vereinbarten Optionen in einen festen Auftrag umgewandelt, ein neues Schiff hinzugefügt und eine weitere Option bestätigt. Die Vereinbarungen beinhalten nun insgesamt drei Kreuzfahrtschiffe. Die geschlossenen Verträge umfassen die schlüsselfertige Lieferung der Balkonsysteme des neuen motorisierten vertikalen Öffnungssystems, das für sog. Infinity Cabins entwickelt wurde, sowie für Fenster und Verglasungen für die oberen Decks im Bugbereich. Die Lieferung ist für den Zeitraum 2028 bis 20230 geplant. Die wirtschaftlichen Auswirkungen hieraus werden zwischen 2026 und 2030 erwartet. Zuvor hatte der Somec-Konzern bereits am 14.07.2025 erhaltene großvolumige Aufträge für seinen "Horizons"- und "Talenta"-Geschäftsbereich im Gesamtwert von über 110 Mio. € bekannt gegeben. Der erste Vertrag wurde mit Fincantieri (Europas größtem Schiffsbaukonzern) über drei Schiffe der ACE-Serie für Carnival Cruise Line (eines davon unter Option) unterzeichnet, die jeweils bis zu 8.000 Passagiere befördern können. Somec wird das komplette vorgefertigte Balkonmodulsystem sowie leistungsstarke Schiebefensterrahmen für alle Kabinen liefern. Die Auslieferung der Kreuzfahrtschiffe ist für den Zeitraum 2027 bis 2028 vorgesehen, wobei die wirtschaftlichen Effekte im gleichen Zeitraum zu erwarten sind. Der zweite Vertrag, der mit dem französischen Unternehmen Chantiers de l'Atlantique unterzeichnet wurde, umfasst ein Schiff der Oasis-Serie der Royal Caribbean Group-Flotte. Somec wird hierfür das gesamte "Ocean View Balcony"-Paket liefern, einschließlich der Verglasung, Windschutzscheiben und Balustraden für die öffentlichen Bereiche sowie die Suiten, Familiensuiten und Royal Suiten. Die Auslieferung des Schiffes ist für das erste Halbjahr 2028 geplant, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Auftrags auf den Zeitraum von 2026 bis 2028 entfallen. Oxin als eine der bedeutendsten Gesellschaften von Somec's Talenta-Sparte (professionelle Küchensegment) wird hingegen eine schlüsselfertige Lösung für das neue Kreuzfahrtschiff der japanischen Ryobi Holdings in der West Sea-Werft in Viana do Castelo (Portugal) liefern. Der Auftrag umfasst den Bau und die komplette Ausstattung der Wäscherei- und der Cateringbereiche (Küchen, Bars, Lagerräume und Kühlräume). Gleichzeitig wird Somec für den Einbau aller leistungsfähigen Schiebefenster und Balkonkabinentrennwände, der vertikalen motorisierten Schiebefenster ("Ocean View Balcony"), der durchgehenden Verglasung der öffentlichen Räume und des Skydome verantwortlich sein. Die Auslieferung ist für das erste Quartal 2027 geplant. Mit den wirtschaftlichen Auswirkungen wird zwischen dem Zeitraum 2025 und 2026 gerechnet. Daneben wird Oxin auch am Bau von sechs Schiffen für Viking bei der Fincantieri-Werft beteiligt sein, von denen vier unter Option stehen. Konkret wird die Gesellschaft für den Bau der Küchen, Cateringbereiche und Bars an Bord der neu gebauten Kreuzfahrtschiffe verantwortlich sein. Das Unternehmen wird ein schlüsselfertiges Paket liefern, das alle Phasen des Projektes unter dem Banner "Made in Italy" umfasst, einschließlich Design, Produktion, Installation und Kundendienst für die ausgestatteten Bereiche. Die Schiffe werden zwischen 2030 und 2033 ausgeliefert, und die wirtschaftlichen Effekte werden sich im gleichen Zeitraum bemerkbar machen. Die starken Auftragseingänge aus dem Marinebusiness, von bedeutenden (Kreuzfahrt-)Werften über fast alle Konzernsparten hinweg, unterstreichen die führende Marktposition der Somec-Gruppe in diesem boomenden Sektor. Zugleich sorgen die erhaltenen großvolumigen Aufträge für einen wachsenden Auftragsbestand und eine wirtschaftliche Sichtbarkeit bis in das Jahr 2033 hinein. Die verzeichneten erheblichen Auftragseingänge im traditionell hochmargigen maritimen Kerngeschäft sind ein wichtiger Faktor, damit der Somec-Konzern auch mittel- und langfristig seinen Wachstumskurs fortsetzen kann. Die positiven Auftragsmeldungen bestärken uns in unserer allgemein positiven Grundeinschätzung zur Somec-Gruppe und zu den weiterhin vielversprechenden Perspektiven des Konzerns. Im Rahmen der kommenden Halbjahreszahlen des Unternehmens werden wir unsere bisherigen Schätzungen und unsere Bewertung wieder aktualisieren bzw. überprüfen. Bis dahin bestätigen wir unsere derzeitigen Prognosen mit einer erwarteten starken Margensteigerung im Rahmen der Fortsetzung des Wachstumskurses und ebenfalls unser Kursziel in Höhe von 22,50 Euro.



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a, 6a, 11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 24.07.2025 (8:52 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 24.07.2025 (10:30 Uhr)



