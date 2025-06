Cornel Bruhin (MainFirst): Blickpunkt Rohstoffe: Warum der Ölpreis bald steigen wird

Nach dem COVID-bedingten Markteinbruch des Ölpreises folgte zunächst ein erster Anstieg auf über 120 US-Dollar pro Barrel, anschließend setzte jedoch eine Konsolidierung ein. Diese Phase könnte bald enden und in eine neue Preissteigerung münden. Zu dieser Erkenntnis kommt Cornel Bruhin, Portfoliomanager im Team Emerging Markets/Corporate Debt bei MainFirst. Die vorrangigen Gründe sieht er in den USA, wo sich die Ölförderung absehbar verteuere und die Schuldenkrise die Märkte unter Druck setze:

1. Schwindende Produktionsreserven bei Schieferöl

Die unkonventionelle Ölproduktion in den USA, bekannt als "Shale Oil", hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Stabilisierung der Weltölpreise beigetragen. Viele der besten Fördergebiete scheinen aber inzwischen ausgebeutet zu sein. Produzenten müssen zunehmend auf zweit- und drittklassige Felder ausweichen, was zu höheren Förderkosten und schnelleren Erschöpfungsraten führt. Schon heute zögern viele Unternehmen, ihre Förderung auszubauen, da die Wirtschaftlichkeit sinkt. Damit könnte der Markt auf einen strukturellen Angebotsrückgang zusteuern, was mittelfristig zu steigenden Preisen führen dürfte.

2. Disziplinierte OPEC-Strategie bei gleichzeitig schrumpfenden Reserven

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verhält sich bislang bemerkenswert diszipliniert: Trotz Diskussionen über ein angebliches Überangebot schöpft sie ihre möglichen Reservekapazitäten bewusst nicht aus. Gleichzeitig befinden sich die weltweiten Rohölvorräte auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Diese OPEC-Strategie aus knappen Beständen und kontrolliertem Angebot stützt die Preise und könnte bei einer anziehenden Nachfrage rasch zu Engpässen führen.

3. Reindustrialisierung und steigende Energienachfrage in den USA

Geht es nach US-Präsident Donald Trump, soll in den USA schon bald die Reindustrialisierung boomen, getragen von günstiger Energie und politischer Förderung. Besonders stromintensive Branchen und die fortschreitende Digitalisierung, etwa durch den steigenden Strombedarf der Künstlichen Intelligenz, treiben die Energienachfrage zusätzlich an. Parallel steigen die Exportmengen von Flüssiggas (LNG), während die inländische Gasproduktion stagniert. Diese Entwicklung verknappt das Angebot auf dem Heimatmarkt, was mittel- bis langfristig auch den Ölpreis in die Höhe treiben dürfte.

4. Parallelen zu den 1970er-Jahren: der drohende Produktionsrückgang

Die aktuelle Situation erinnert an die 1970er-Jahre, als US-Präsident Richard Nixon die Ausweitung der Ölproduktion forderte, doch die Förderung brach trotz intensiver Bohraktivität damals ein. Damals führten erschöpfte Lagerstätten und steigende Kosten zu einer anhaltenden Rohstoffpreisrallye. Heute deuten ähnliche strukturelle Trends darauf hin, dass ein erneuter langfristiger Rückgang der Produktion unvermeidlich ist - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ölpreise weltweit.

5. Das zinspolitische Dilemma der US-Notenbank belastet die Märkte

Während in den 1970er-Jahren die Zinsen wegen höherer Rohstoffpreise stiegen, spricht heute die wirtschaftliche Lage eher für Zinssenkungen. Die hohe US-Staatsverschuldung zwingt das Finanzministerium, laufend neue Käufer für Staatsanleihen zu finden. Zugleich fordern schwache Konjunkturdaten Zinssenkungen, obwohl die Inflation für eine restriktive Politik spricht. Kreditausfälle bei Autokrediten und Kreditkarten haben das Niveau von 2008 erreicht, zudem lasten gewerbliche Immobilienkredite in Milliardenhöhe auf den Bankbilanzen. Dieses Spannungsfeld erhöht die Unsicherheit an den Finanz- und Rohstoffmärkten.

Kontakt und Belegexemplar:

Edelman Smithfield

Corinna Kläsener E-Mail: Corinna.Klaesener@edelmansmithfield.com

Tel.: +49 (0)221 - 8282 81 49

Team MainFirst: teammainfirst@edelmansmithfield.com

Über MainFirst

MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen managt Publikumsfonds- sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com.

MainFirst

PRESSEMITTEILUNG - kein offizielles Dokument

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Daten und Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, durch die MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen) gründlich recherchiert wurden, dennoch können wir für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung oder Gewähr für Schäden, die gegenüber dem Empfänger dieser Informationen oder Dritten - weder direkt noch indirekt entstehen - übernehmen. Bei einer Veröffentlichung des Textes in jedweder Form und in jedem Umfang ist die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) verpflichtet, die in einem solchen Fall erforderlichen Disclaimer und Rechtshinweise beizufügen.

Ergänzend weisen wir auf unsere Rechtshinweise in diesem Zusammenhang hin:

Die in dem beigefügten Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), in Ergänzung dazu auch der Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zu dem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.mainfirst.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft Ethenea Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind:

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen.