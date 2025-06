Gestern schaffte es die Aktie der Commerzbank fast an die DAX-Spitze. Am Ende schlossen die Papiere mit rund 3,5 Prozent auf dem zweiten Platz. Ursächlich dafür war die Pressekonferenz der EZB am Nachmittag. Finanzwerte stiegen reihenweise, obwohl Präsidentin Christine Lagarde erneut eine Zinssenkung verkündete.Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass europäische Bankaktien nach der Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Lagarde stark zulegten. Denn wie bereits im Vorfeld erwartet, wurde der Einlagezinssatz ...

