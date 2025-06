Zürich/Kägiswil OW - Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) will ihren Hauptsitz in den Kanton Obwalden verlegen. Sollte es soweit kommen, müssten rund 200 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz vom Flughafen Zürich nach Kägiswil verlegen, wie Rega-Chef Ernst Kohler sagte. Am Flugplatz Kägiswil zeichne sich eine mögliche Lösung ab, «die wir mit tiefer Überzeugung anstreben», sagte Kohler in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit CH Media. ...

