In Schleswig-Holstein ersetzt ein Energieversorger eine zentrale Erdgasheizung eines Nahwärmenetzes mit einer Großwärmepumpe. Das System ist standardisiert und soll im Einzugsgebiet des Betreibers häufiger zum Einsatz kommen. In Langenhorn, Schleswig-Holstein, haben die Bauarbeiten für eine zentrale Großwärmepumpe begonnen, mit der künftig ein ganzes Dorf mit emissionsfreier Nahwärme versorgt werden soll. Der Energieversorger Hansewerk ersetzt damit eine bestehende Erdgasheizung. Bereits Ende dieses Jahres soll das neue System in Betrieb gehen und 75 Haushalte mit CO2-armer Wärme beliefern. Die ...

