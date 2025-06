Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag 14 Prozent eingebüßt. Grund dafür war die Eskalation im Machtkampf zwischen Tesla-Boss Elon Musk und US-Präsident Donald Trump (DER AKTIONÄR berichtete). Zwar will Musk die Wogen glätten. Doch die zweistelligen Verluste könnten erst der Anfang sein. Denn für Tesla steht viel auf dem Spiel.Im Streit zwischen Trump und Musk geht es um die "One Big Beautiful Bill" des US-Präsidenten. Bei dem Gesetzespaket handelt es sich um ein umfassendes Steuer- und Ausgabenpaket, ...

