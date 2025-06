Am Freitag steht der deutsche Leitindex DAX unter Druck. Das bewegt ihn jetzt und das wird heute wichtig. Außerdem im Fokus: Adidas, Puma und Tesla. Der DAX hat sich am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten entfernt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,19 Prozent auf 24.277 Punkte.Am Donnerstag hatte er seine positive Jahresbilanz mit einem neuerlichen Höchststand im ...

