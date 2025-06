Nach einer vierwöchigen Seitwärtsphase ist es bei der SAP-Aktie in der ersten Juni-Woche zu einem Ausbruch gekommen. Rückblick: Die SAP-Aktie war nach Vorlage der Q1-Zahlen am 22. April zunächst in eine Erholung übergegangen und Anfang Mai bis auf 267,50 EUR gestiegen. Im Anschluss folgte eine ausgeprägte Konsolidierungsphase, in der die ...

