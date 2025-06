Der Batteriezellenhersteller AESC hat überraschend die Bauarbeiten für seine Fabrik im US-Bundesstaat South Carolina pausiert. Die Anlage in Florence County, in die insgesamt 1,6 Milliarden Dollar fließen sollen, soll BMW mit Rundzellen beliefern und rund 1.600 Arbeitsplätze schaffen. Grund für den vorläufigen Baustopp sind Unsicherheiten in Bezug auf US-Wirtschaftspolitik und Marktbedingungen. Insbesondere politische Entwicklungen in Washington ...

