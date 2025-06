FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Fraport von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Risiken wie der mangelnde Kapazitätsausbau der Airlines seien inzwischen wohlbekannt, und dem entgegen stehe das deutsche Milliardenpaket, schrieb Harishankar Ramamoorthy in der am Freitag vorliegenden Neubewertung. Auch dies sei allerdings inzwischen in den Anteilen des Flughafenbetreibers wohl eingepreist./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / 03:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

© 2025 dpa-AFX-Analyser