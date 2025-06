Der durchschnittliche Strompreis für den gesamten Mai betrug 19 Euro pro Megawattstunde und war damit so niedrig wie seit April und Mai 2020 nicht mehr. Der Durchschnitt der festgestellten Tageshöchstpreise lag bei 69 Euro pro Megawattstunde, während der Durchschnitt der Tagestiefstpreise -13 Euro pro Megawattstunde betrug. von pv magazine Frankreich In Deutschland gab es in den ersten fünf Monaten des Jahren bereits rund 250 Stunden mit negativen Day-ahead-Börsenstrompreisen. Doch nicht nur in Deutschland ist dieses Phänomen zu beobachten. Die aktualisierten Daten von Storio Energy bestätigten ...

