ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 302 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Weston passte seine Schätzungen am Freitag an die jüngsten Währungsentwicklungen an. An seinen Wachstumsprognosen für den Laborausrüster ändert sich grundsätzlich nichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 12:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007165631