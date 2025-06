Die Tesla-Aktie erlebte am Donnerstag einen heftigen Kurseinbruch von -14%. Am Freitagmorgen kann sich Elon Musks Autobauer mit einem Kursplus von ca. +5% etwas erholen, aber es stellt sich natürlich die Frage, was hinter dem massiven Crash steckt und ob Anleger jetzt in die Tesla-Aktie einsteigen sollten? Musk und Trump bekriegen sich medial Auslöser des gestrigen Kurssturzes der Tesla-Aktie war das Ende der Männerfreundschaft zwischen Elon Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...