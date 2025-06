FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.06.2025 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 670 (470) PENCE - BERENBERG RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 114 (102) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CMC MARKETS TARGET TO 238 (246) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LEGAL & GENERAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 270 (275) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 675 (570) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2170 (1900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MITIE GROUP TARGET TO 165 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 720 (575) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1000 (900) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ZEGONA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1030 PENCE - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1492 (1528) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1420 (1320) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1410 (1375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS BALTIC CLASSIFIEDS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 432 PENCE - UBS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1500 (1100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1340 (1300) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News