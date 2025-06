Condor Energies ist wie erwartet im Gasgeschäft gut ins neue Jahr gestartet. Zudem konnte der Konzern mit dem Kauf der ersten LNG-Anlage den Startschuss für den zweiten Geschäftsbereich geben. Die Ananlysten bestätigen ihre hohen Kursziele für die Aktie. Dementsprechend bietet sich ein hohes Potenzial für risikofreudige Anleger.

Q1: Wachstum wie erwartet

Condor Energies (1,79 CAD; CA20676A1084) ist wie erwartet stark ins neue Jahr gestartet. So stieg in Usbekistan die Gasproduktion im Vergleich zum Vorquartal um 6 Prozent, was auf die erfolgreichen Workover-Aktivitäten und die Optimierung der Infrastruktur zurückzuführen ist. So lag die Förderung bei 11.179 boe/d (Barrel-Äquivalent pro Tag). Condor hatte kürzlich drei Workover-Programme abgeschlossen. Im dritten quartal plant Condor den Start eines Multi-Bohrprogramms, dass sowohl vertikale und horizontale als auch multilaterale Infill-Bohrungen umfasst. Das Unternehmen nimmt zudem drei zusätzliche feldinterne Wassertrennungsanlagen in Betrieb, die die Produktion steigern sollen.

LNG-Produktion "am Horizont"

Finanziell spannender ist aber der zweite Geschäftsbereich, in dem Condor Energies in Kasachstan LNG-Anlagen bauen will. als Abnehmer zielt das Unternehmen auf Lokomotiven, Lkw und Schiffe. Der kasachische Staat möchte den Verbrauch von Diesel aufgrund ...

