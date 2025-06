Bisher waren Batteriestacks vor allem im Bereich der Heimspeicher zu finden. Sigenergy hat nun in Bulgarien ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einem 10-Megwatt-Großspeicher ausgerüstet, der ebenso aufgebaut ist. Das Unternehmen will damit Batteriecontainern Konkurrenz machen und zielt mit einem ausgefeilten Energiemanagement auf große Gewerbebetriebe. Wer stationäre Batteriespeicher nach Größe sortieren wollte, würde sagen: Stack, Schrank, Container. In einen großen Container passen bis zu fünf Megawattstunden, in einen Schrank mehrere hundert Kilowattstunden und Stacks nutzt man für Photovoltaik-Heimspeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...