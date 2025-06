Unter Berufung auf Personen, die mit den Überlegungen der Bank of Japan (BoJ) vertraut sind, berichtete Bloomberg am Freitag, dass die Zentralbank "angeblich kleinere Reduzierungen ihrer Anleihekäufe in Betracht zieht." Zusätzliche Erkenntnisse Die Debatte der BoJ konzentriert sich auf vierteljährliche Kürzungen von JPY200 Milliarden bis JPY400 Milliarden.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...