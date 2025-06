Zürich - Der US-Dollar hat am Freitag den Erholungstrend vom Vorabend fortgesetzt und im Laufe des Vormittags gegenüber Euro und Franken ein wenig Boden gutgemacht. Am Markt ist von einer leichten Gegenbewegung vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten in den USA die Rede. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1417 gehandelt, nach 1,1433 am Morgen und 1,1442 am Vorabend. Zum Franken hat der Greenback leicht angezogen und wird zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...