Die Photovoltaik hat im ersten Quartal 2025 zu gut neun Prozent zur inländischen Stromproduktion beigetragen. Insgesamt war die Ökostromerzeugung aber deutlich rückläufig. Der Anteil der Photovoltaik an der heimischen Stromerzeugung hat im ersten Quartal (Q1) 2025 eine neue Spitzenmarke erreicht. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes erzeugten PV-Anlagen in Deutschland elf Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh). Im Q1 2024 waren es 8,2 Mrd, kWh gewesen. Der Anteil der PV an der inländischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...