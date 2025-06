Das Pfund Sterling korrigiert sich auf etwa 1,3535 gegenüber dem US-Dollar, während der Greenback vor der Veröffentlichung der US-NFP-Daten für Mai an Boden gewinnt.Der US-Dollar zog Kaufinteresse an, nachdem US-Präsident Trump Vertrauen in die sino-amerikanischen Handelsgespräche äußerte.Daten aus einer Umfrage zeigen, dass die Anzahl der britischen ...

