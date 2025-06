Weiterstadt (ots) -> Ergebnis des Mystery Shoppings unterstreicht sehr gute Leistung der Škoda Partner> Škoda Verkäufer belegen in der Wertung,Testkauf' Rang eins bei den Volumenmarken> Automobilwoche kürt mit dem Triple A Award Deutschlands beste Handelspartner> Škoda erzielt zum siebten Mal in neun Jahren eine Top-3-Platzierung und belegt zum vierten Mal nach 2019, 2022 und 2024 einen ersten RangErneuter Erfolg für Škoda beim Triple A Award: Bereits zum vierten Mal innerhalb von sieben Jahren feiert die tschechische Marke einen Sieg bei der großen Marktüberprüfung des Branchenmagazins Automobilwoche, das jährlich die Leistungen der Handelspartner einer Marke bewertet. Wie 2024 schneidet Škoda in der Wertung,Testkauf' als beste Volumenmarke ab. Das Magazin hat wie gewohnt mit verdeckten Testkäufen, sogenannten Mystery Shoppings, deutsche Handelspartner der größten Marken auf dem deutschen Markt überprüft.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland: "Der Besuch im Autohaus bleibt für viele Kunden ein zentrales Erlebnis - und genau dort zeigt sich, was Škoda ausmacht: starke Modelle, echte Beratung und Mitarbeiter, die mit Know-how und Herzblut überzeugen. Sie sind das Gesicht unserer Marke zum Kunden und ein Schlüssel zum Erfolg der Marke. Umso schöner, dass dieses Engagement nach dem Erfolg im letzten Jahr erneut mit dem Triple A Award ausgezeichnet wurde."Škoda schreibt damit eine mehrjährige Erfolgsgeschichte fort. Bereits zum vierten Mal nach 2019, 2022 und 2024 haben die rund 500 Handelspartner der Marke bei den Mystery Shoppings ganz herausragende Leistungen gezeigt, so dass sie beim Triple A Award nun erneut den ersten Rang unter allen untersuchten Volumenmarken erreicht haben. 75,6 von 100 möglichen Punkten in der Kategorie,Testkauf' bedeuten dabei den zweiten Sieg in Folge für Škoda und insgesamt schon den siebten Podiumsplatz in neun Jahren.Bei der Testkaufstudie des Instituts Dr. Freitäger AG im Auftrag der Automobilwoche wurden knapp 500 Autohaus-Besuche getätigt. Škoda trumpfte dabei als beste Volumenmarke in den Kategorien Begrüßung/Kontaktdatenerfassung, Fahrzeugpräsentation/Beratungsqualität, Angebot/Abschlussorientierung sowie Nachkontakt auf. "90,3 Prozent der Testkäufer würden bei diesen Verkäufern ein Fahrzeug kaufen", lobten die Studienmacher die Škoda Verkäufer. Bei der Preisverleihung am 5. Juni nahmen Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland, und Thomas Peckruhn, Vorsitzender des Verbands Deutscher Škoda Vertragspartner, die Auszeichnung entgegen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6050661