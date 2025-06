Mit einem unabhängigen Online-Tool können Haushalte ausrechnen und vergleichen, ob sich für sie ein Wechsel zu einem dynamischen Stromtarif lohnt oder eher ein klassisches Festpreisangebot. Dabei werden in sechs Schritten alle wesentlichen Parameter abgefragt. Immer mehr Angebote für dynamische Stromtarife kommen auf den Markt. Die große Frage ist, lohnt sich ein Wechsel für Privathaushalte in so einen Tarif. Mit dem "SmartStromCheck" vom gleichnamigen Unternehmen soll dies nun ganz einfach möglich sein. Mit dem unabhängigen Online-Rechner lassen sich so die Stromkosten für den Haushalt ermitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...