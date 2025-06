Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Resources hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Apera Asset Management unterzeichnet hat, so die Experten von "FONDS professionell".Apera sei ein paneuropäisches Private-Credit-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Durch die Übernahme werde das US-Haus seine globale Plattform für alternative Anlagen und seine Direktkreditkapazitäten im wachsenden unteren Mittelstandssegment in Europa ausbauen. ...

