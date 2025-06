Die Kannibalisierung der Marktwerte für Photovoltaik und Windkraft wird sich trotz eines stärkeren Speicherausbaus in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Für 2028 geht eine Studie von Enervis, die Node Energy beauftragte, von einem Marktwert Solar von 37 Euro pro Megawattstunde aus. In den vergangenen Monaten und Jahren ist in Deutschland viel Photovoltaik zugebaut worden. Das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite hinterlässt das deutliche Spuren am Strommarkt. So mehren sich die Stunden mit negativen Börsenstrompreisen oder um die Null-Euro-Grenze. Noch haben die Übertragungsnetzbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...