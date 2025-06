Der US-NFP-Arbeitsbericht dämpft die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed und begrenzt die Stärke von Gold.Die US Nonfarm Payrolls (NFP) belasten die Goldpreise, da ein besser als erwarteter Bericht den US-Dollar stützt.Die Goldpreise bleiben trotz eines stärkeren USD stabil über 3.350 USD. Gold (XAU/USD) ist am Freitag in eine enge Konsolidierungsrange ...

