Der Cybertruck wird in den USA durch ein kurzzeitiges Angebot so günstig wie nie zuvor. Offenbar will Tesla den Bestand der E-Fahrzeuge damit reduzieren. Welche Konditionen bei der Aktion gelten. Der Autohersteller Tesla musste in den vergangenen Monaten viele Rückschläge einstecken. Nicht zuletzt durch die Beteiligung von Gründer Elon Musk an der Trump-Regierung und seine Ambitionen bei der Doge-Behörde ist der Aktienkurs gesunken und Verkäufe eingebrochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...