Der französische Ladenetzbetreiber Engie Vianeo geht eine Partnerschaft mit dem Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ein. Noch in diesem Jahr will Engie Vianeo zwölf Einkaufszentren von URW in Frankreich mit Ladeparks ausstatten. Engie Vianeo wurde 2023 vom französischen Energiekonzern Engie als Tochterunternehmen gegründet, das sich auf Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert. Ziel des Unternehmens ist es, rasch zu expandieren ...

