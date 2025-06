DJ MARKT/UBS ziehen trotz zusätzlichen Kapitalanforderungen an

Mit Aufschlägen von 4,7 Prozent reagiert die UBS-Aktie auf von der Schweizer Regierung beschlossene zusätzliche Kapitalmaßnahmen. Die Bank soll ihr Kapitalpuffer um bis zu 26 Milliarden Dollar erhöhen und so die Bilanz stärken. Allerdings, so heißt es im Handel, können bereits zum Kernkapital gehörende AT1-Anleihen teilweise verrechnet werden, so dass sich der neue Kapitalbedarf um 8 Milliarden Dollar reduziere. Das erkläre die positive Aktienreaktion.

June 06, 2025

