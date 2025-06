© Foto: DALL-E

Privatanleger stoßen Nvidia und Co. ab - und schichten massiv in risikoreiche Tech-Zocker-Aktien um. Analysten warnen jedoch: Diese Rallye könnte böse enden. Privatanleger kehren den "Magnificent Seven" allmählich den Rücken - darunter Nvidia, Apple und Tesla - und setzen zunehmend auf unterbewertete oder unter Druck stehende Titel. Das berichtet Robinhood unter Berufung auf interne Daten. Laut Steve Quirk, Chief Brokerage Officer, sei etwa Nvidia derzeit die meistverkaufte Aktie unter Robinhood-Nutzern. "Sie sind eigentlich Portfoliomanager", sagte Quirk in einem Interview mit CNBC. "Sie nehmen ihr Portfolio und wenn sie innerhalb kurzer Zeit erhebliche Gewinne bei einem Titel sehen, …